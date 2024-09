Municipio XV, Rollo: “Settimana mondiale malattie mitocondriali, Roma nord in verde per la sensibilizzazione”

“Per il terzo anno consecutivo il Municipio XV accende i riflettori sulla settimana dedicata alla sensibilizzazione delle malattie mitocondriali e si tinge di verde.

Al fianco di “Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Odv”, Roma Nord aderisce al Light Up for Mito, l’evento finale, che nella serata di sabato 21 settembre vedrà illuminarsi di verde chiaro centinaia di monumenti e palazzi di tutto il mondo, compresi Torretta Valadier a Ponte Milvio e la facciata della sede del Municipio XV.

Le malattie mitocondriali sono tra le patologie genetiche rare più diffuse nell’uomo, causate dal malfunzionamento dei mitocondri che presenti in tutti i tessuti possono interessare qualunque organo. Si stima che ne sia colpita 1 persona su 5.000, fra cui molti bambini nei primi anni di vita. Tra queste malattie, quella più diffusa è la neuropatia ottica ereditaria di Leber o malattia di LHON, che causa gravi danni al campo visivo.

Promossa dalla federazione delle Associazioni di famiglie e pazienti affetti, insieme alla comunità scientifica, la World Mitochondrial Disease Week promuove lo studio e la sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali con lo scopo di migliorare le condizioni di vita di chi ne è affetto e trovare una cura definitiva.

Prendersi cura dei nostri cittadini significa anche e soprattutto occuparsi di chi, affetto da malattie rare, nella quotidianità potrebbe risentire di gravi disagi. Solo in questo modo possiamo supportare questi pazienti migliorando i servizi a loro dedicati.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Sanità del Municipio XV, Agnese Rollo.