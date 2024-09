Martedì 1 ottobre, a Frosinone, nella sala consiliare del palazzo Comunale, si terrà il convegno promosso dalla First Cisl del Lazio: “La Biodiversità Bancaria è linfa per i territori”.

L’evento che vedrà la partecipazione di qualificati ospiti del mondo istituzionale, dell’economia, del sindacato e della società civile affronterà il tema dell’importanza della Biodiversità Bancaria per i territori.

Un argomento divenuto di attualità anche a seguito del progressivo disimpegno dalla reale presenza fisica sui territori da parte delle grandi banche, ma bilanciato dal presidio sempre più attivo delle istituzioni finanziarie di naturale prossimità, normalmente rappresentate da banche di credito cooperativo o da banche popolari.

Proteggere e valorizzare questa Biodiversità, fatta anche dalla coesistenza di banche piccole e grandi, significa riaffermare il ruolo sociale delle stesse banche, che nel perseguire risultati economici e prosperità devono dar seguito a una vocazione imprenditoriale che funga da sostegno alle comunità di prossimità; affermando così la funzione di “linfa vitale” per le persone e per le imprese, oltre che per tutti i cittadini e le comunità di riferimento.