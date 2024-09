Rai Kids propone “La Tempesta” nella Giornata internazionale della pace

Da un piccolo contrasto può nascere un conflitto, che se non viene fermato subito può crescere sempre di più, diventare incontrollabile fino a sfociare nella guerra. E’ la storia di “La Tempesta”, lo speciale di animazione di Rai Kids, che debutta in esclusiva e in prima visione sabato 21 settembre su RaiPlay, in occasione della Giornata internazionale della Pace, e che affronta un tema così importante attraverso lo sguardo di due bambini. L’opera, diretta dalla giovane regista Angela Conigliaro, è prodotta da beQ entertainment e Rai Kids, con la partecipazione di Sardegna Film Commission con gli artisti e gli animatori del progetto NAS (Nuova Animazione in Sardegna), e il patrocinio dell’Unicef. In una baia in Sardegna, i bambini di due famiglie vicine, Zeno e Flora, sono amici e sviluppano una grande complicità. Tuttavia, sullo sfondo di una violenta tempesta all’orizzonte, simbolo della forza distruttiva della guerra, un piccolo contrasto mette alla prova la loro solidarietà, gonfiandosi come la tempesta e diventando via via incontrollabile.

L’ostilità, una volta messa in moto, si alimenta da sola: la cosa più difficile, ma anche la più importante, è avere il coraggio di dire basta, di fermarsi, di guardare il conflitto da un altro punto di vista e capire che la sola soluzione è la pace. “La Tempesta””, spiega la regista Angela Conigliano, “è un film che non si riferisce ad una guerra in particolare, ma al concetto generico di guerra. Una sorta di entità che esiste sempre, che anche se non avviene nel nostro paese sta accadendo da qualche altra parte. Per descriverla ho scelto di utilizzare una potente metafora, quella di una terribile tempesta, una catastrofe naturale, che porta morte e distruzione”. I protagonisti del film, due bambini e le loro famiglie, sono persone come tutti: nessuno di loro è perfetto, ognuno di loro commette degli errori. Il film, rivolto a un pubblico di ragazzi, fa riflettere su quanto è facile coltivare l’ostilità nella vita di tutti i giorni: il vero coraggio è riuscire a mettervi un freno. “La Tempesta” viene proposta in anteprima assoluta da Rai Play in concomitanza con la Giornata internazionale della Pace, istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che dal 2001 viene celebrata il 21 settembre di ogni anno.