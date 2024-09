Garante infanzia Regione Lazio: «Minori scomparsi sono una tematica delicata e atroce che merita attenzione»

“Una passeggiata tra i ricordi colorandoci di emozioni” è il titolo dell’evento in programma sabato 21 settembre (ore 15) al Teatro Parioli-Costanzo di Roma, organizzato dall’Associazione Penelope Italia OdV, Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

All’evento sarà presente come ospite la Dott.ssa Monica Sansoni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio), che ha dichiarato: «I temi che si andranno a trattare sono delicatissimi. Nel mio ruolo – ha detto la Garante – mi sta molto a cuore la formazione e la sensibilizzazione nelle scuole sul tema degli scomparsi in età minore. Un fenomeno che i ragazzi, ma non solo, devono conoscere».

La Garante ha poi aggiunto: «Sarà un momento di condivisione, di vicinanza, di sensibilizzazione, d’arte e di resilienza perché l’arte della vita è fare del dolore un talismano che cura. Sarà mio impegno – ha concluso – organizzare insieme all’Associazione Penelope dei corsi ad hoc nelle scuole per sensibilizzare sull’argomento»

Durante l’evento gli spettatori si immergeranno nei racconti e nelle emozioni delle storie di Penelope, come quella di Elisa Claps, sorella di Gildo, fondatore di Penelope. Saliranno sul palco del Parioli, Nicodemo Gentile Presidente Penelope Italia, Maria Luisa Pellizzari Commissario di Governo per le Persone Scomparse, Gildo Claps Fondatore di Penelope, Federica Sciarelli, Giornalista e Conduttrice “CHI L’HA VISTO”, il Cast della fiction RAI “Per Elisa – Il caso Claps”, Marianna Tamburino Referente Presidio di Libera Città di Potenza, Mariagrazia Zaccagnino Giornalista/Scrittrice- autrice di “Sono io Elisa Claps”, Giulio Pedota giovanissimo artista di Potenza accompagnato da Davide e Francesco Bigotti e Antonio Sanchirico.