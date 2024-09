Municipio XV, Ribera-Marchisio: “A largo Castelseprio prima sperimentazione strade scolastiche”

“Si è da poco conclusa a Labaro la prima sperimentazione di “Strade scolastiche”, una delle iniziative promosse nell’ambito della “Settimana europea della mobilità”, la campagna di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea a cui Roma Capitale aderisce.

In collaborazione con l’Assessorato capitolino alla Mobilità, il Municipio XV quest’anno ha organizzato la pedonalizzazione temporanea di Largo Castelseprio, antistante i plessi dell’IC Lucio Fontana. Una mattinata che ha coinvolto gli studenti della scuola, che insieme agli insegnanti, hanno potuto scendere in strada per attività ludico e ricreative in tutta sicurezza e senza alcun pericolo.

Una sperimentazione che si inserisce nel lavoro che il Municipio XV sta portando avanti per la realizzazione di tre strade scolastiche nelle zone di Largo Castelseprio, Via Serra e Via Brembio. Si tratta di aree decongestionate e protette per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi nei pressi degli istituti scolastici, una soluzione per offrire un ambiente sicuro e favorevole ad attività ludiche e alla mobilità attiva a piedi o in bicicletta.

Grazie alla Polizia Locale che oggi ci ha supportato nell’iniziativa, a tutela delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato alla giornata”.

Così in una nota gli Assessori alle Politiche Ambientali e alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV, Marcello Ribera e Tatiana Marchisio.