Dekra e Legambiente, volontariato aziendale per un ambiente più pulito e sostenibile

DEKRA, specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni verifiche di conformità e certificazioni insieme a Legambiente, associazione ambientalista senza fini di lucro dedicata alla tutela dell’ambiente, annunciano una nuova iniziativa che ha coinvolto i collaboratori di DEKRA Italia in attività di pulizia e monitoraggio dei rifiuti, in tre città: Milano, Roma e Torino.

Un’originale iniziativa di team building volta a incentivare il volontariato locale per promuovere una maggiore sostenibilità ambientale con il fine di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Per Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia: “Siamo orgogliosi di collaborare con Legambiente in questo importante progetto di volontariato aziendale. Una iniziativa che riflette il nostro impegno verso la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita nelle comunità in cui operiamo. Coinvolgere i nostri collaboratori in attività concrete di pulizia e monitoraggio ambientale non solo rafforza il nostro spirito di squadra, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile per tutti. Il volontariato aziendale rappresenta un’opportunità di team building e un passo verso un futuro sostenibile. Attraverso azioni concrete, possiamo tutti contribuire a un mondo più pulito e sostenibile”.

L’attività di DEKRA si inserisce all’interno del progetto denominato Park/Beach Litter, che mira a monitorare e migliorare lo stato di salute delle aree verdi e delle spiagge urbane. Attraverso l’uso di modelli di monitoraggio condivisi con la Commissione Ambiente della Comunità Europea, i volontari DEKRA hanno avuto il compito di raccogliere e catalogare i rifiuti, contribuendo a un database europeo di dati ambientali. Al termine dell’attività i rifiuti sono stati pesati in modo da restituire da subito ai partecipanti il valore concreto delle loro azioni.

Il 10 settembre a Milano si è tenuto il primo incontro presso l’area verde del Naviglio della Martesana, con la presenza di 85 dipendenti DEKRA impegnati nelle pulizie dell’area insieme ai volontari di Legambiente. I collaboratori di DEKRA sono stati divisi in due gruppi, con il coordinamento di Legambiente per occuparsi della pulizia massiva dai rifiuti abbandonati con un’attenzione ai piccoli oggetti e, in particolare, ai mozziconi di sigaretta. Questi ultimi sono stati raccolti in contenitori separati per permetterne una quantificazione specifica. In totale sono stati raccolti 71 kg di rifiuti. Inoltre, la raccolta e il monitoraggio hanno contribuito all’indagine di Legambiente “Park/Beach Litter”.

Gli incontri di volontariato sono poi proseguiti a Fiumicino, l’11 settembre, presso la spiaggia libera di Coccia di Morto, all’interno della Riserva naturale statale del litorale romano, dove 110 collaboratori DEKRA hanno ripulito la spiaggia per un totale di 416 kg di spazzatura raccolta.

Infine, le attività si sono concluse a Torino il 17 settembre presso il Parco del Valentino, uno dei simboli storici e più popolari della città, dove 60 dipendenti DEKRA si sono riuniti per la consueta attività di volontariato e di riqualifica della zona interessata, raccogliendo un totale di 82,5 kg di rifiuti.

“Abbiamo coinvolto circa 300 dipendenti in questa attività di volontariato e spero possano esserci altri team building di valore. I piccoli gesti di sensibilizzazione ambientale possono fare la differenza e DEKRA vuole essere parte attiva di un cambiamento sociale positivo”, conclude Purcaro.