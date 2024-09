Raccolta delle olive a Cerveteri, pubblicato l’avviso

Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri ha pubblicato l’avviso rivolto a tutti i cittadini che intendono cimentarsi nella raccolta delle olive dagli alberi comunali e auto-produrre per l’uso domestico dell’ottimo olio a km0.

Fino alle ore 12:00 di venerdì 27 settembre, si può fare domanda di assegnazione di una delle aree verdi pubbliche dove sono localizzate le piante.

La richiesta di assegnazione va fatta utilizzando i moduli prestampati presenti sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri :

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/piante-dolivo-concessione-temporanea-gratuita-raccolta-2024

L’unico requisito necessario per partecipare al bando, è la residenza nel Comune di Cerveteri. Ad ogni domanda corrisponderà l’assegnazione di un’unica area, con un massimo di 5 piante a concessione fino ad esaurimento. Il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale.

Cerveteri è un paese ricco di risorse naturali, che vede nell’agricoltura una delle principali leve per lo sviluppo economico – ha detto l’Assessore Riccardo Ferri – Come ogni anno abbiamo indetto il bando per l’assegnazione delle piante d’ulivo di proprietà comunale per permettere, a chiunque ne avesse voglia, di raccogliere le olive di questo territorio e autoprodurre l’olio da sé, per la propria famiglia e per un uso domestico.

L’olio di Cerveteri è un prodotto di altissimo livello, il famoso oro verde etrusco, il bando pubblico rappresenta una grandissima occasione a costo zero per tutti i cittadini – ha concluso l’Assessore Ferri – Il solo requisito è la residenza a Cerveteri, una volta pervenute tutte le richieste, procederemo all’estrazione per garantire l’inizio della raccolta per i primi giorni di ottobre.