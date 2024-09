Cna presenta la nuova patente a crediti, supporto alle imprese per l’adeguamento normativo

Si è tenuto ieri il primo incontro informativo organizzato dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia per illustrare la nuova “patente a crediti”, uno strumento digitale obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei e mobili, come stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’incontro ha sottolineato l’importanza di prepararsi in vista dell’entrata in vigore del decreto attuativo, prevista per il 1° ottobre, salvo proroghe. Luigia Melaragni, responsabile della sede CNA di Civitavecchia, ha aperto l’evento ricordando che CNA, tramite la sua società di servizi specializzata in sicurezza sul lavoro CNA Sostenibile, è pronta a offrire assistenza alle imprese per la verifica della documentazione richiesta e per garantire la conformità alle nuove norme.

Durante l’incontro, Daniele Masini e Federica Paradisi dell’area sicurezza di CNA Sostenibile hanno illustrato i dettagli del decreto, accompagnati dal segretario territoriale CNA Attilio Lupidi e Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile. Masini ha consigliato una verifica preventiva dei requisiti aziendali per evitare problemi quando il decreto entrerà in vigore. Ha inoltre precisato che CNA, in quanto associazione di categoria, è incaricata della presentazione delle domande tramite il portale dell’Ispettorato del Lavoro. Federica Paradisi ha illustrato i criteri di attribuzione e decurtazione dei crediti, spiegando che è possibile accumulare crediti aggiuntivi rispetto ai 30 di base, grazie a fattori come l’anzianità dell’impresa e gli investimenti nella formazione. Ha inoltre avvertito che, data la facilità con cui si può perdere crediti, è consigliabile aumentare il punteggio iniziale.

Luigia Melaragni ha concluso sottolineando come la patente a crediti rappresenti un’opportunità per le imprese di regolarizzare la propria posizione e investire nella formazione dei lavoratori.

CNA continuerà a supportare le aziende con percorsi formativi gratuiti sulla sicurezza e assistenza per l’ottenimento di certificazioni, aiutandole a incrementare il punteggio della patente a crediti.