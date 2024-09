Michela Califano: “Castelli capitale del vino, auspico candidatura possa concretizzarsi”

Apprendo con molto interesse della candidatura dei Castelli Romani a ‘Capitale del vino 2025’. Si tratterebbe del giusto riconoscimento alla straordinaria tradizione laziale e dei Castelli. Ma soprattutto, cosa non secondaria, allo sforzo che in questi anni è stato messo in campo per valorizzare la filiera vitivinicola regionale. Auspico quindi che la proposta possa essere accolta dando una spinta promozionale importantissima all’intero comparto. Ai Comuni coinvolti va il mio sincero e accorato augurio affinché questo splendido sogno possa concretizzarsi. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.