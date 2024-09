Educazione finanziaria, riprendono i webinar gratuiti

Riprendono nel mese di settembre, anche per i cittadini di Viterbo e provincia, gli appuntamenti gratuiti in modalità webinar di Poste Italiane sul tema dell’Educazione Finanziaria.

L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di divulgare e diffondere la cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine di compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Quattro gli appuntamenti per la prossima settimana: nella giornata di martedì 17 settembre si parte con “I conti di casa”, inizio alle ore 10, e nel pomeriggio dalle ore 16.30 con “La gestione del credito”.

In entrambe le occasioni i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare e come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.