La Regione Lazio ospita nella Sala Tirreno la 41.ma edizione della manifestazione degli sport invernali

La Sala Tirreno della Regione Lazio ospita martedì 17 settembre alle ore 17.30 la 41ª edizione di Lazio Pianeta Sci, la manifestazione che apre la stagione del CLS (Comitato Lazio e Sardegna) della Fisi. L’evento, realizzato con la collaborazione di Energia Pura, Uyn sports, Lvs Rental, Liski, Onesporter, Family Park Campocatino, BCC Roma, Delbrusco e Campo Felice, partner del Comitato, celebra i risultati ottenuti da atleti e tecnici del Comitato del CLS sia a livello regionale che nazionale nella passata stagione e presenta quella che sta per iniziare. Previsti gli interventi del Presidente della FISI Flavio Roda, del Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro, degli Assessori Regionali Elena Palazzo e Massimiliano Maselli, del Comandante del C.S. Carabinieri Gen. Gianni Cuneo e del Presidente del CLS Andrea Ruggeri. Saranno premiati tutti i vincitori delle manifestazioni regionali e nazionali delle discipline invernali, con in chiusura come sempre il Trofeo Girolamo Mechelli, giunto alla 31ª edizione, per società e atleti, quindi saranno presentate le squadre agonistiche delle diverse discipline del CLS 2024. «Siamo felici di ospitare in Regione Lazio Pianeta Sci, la manifestazione che apre la stagione del Comitato Lazio e Sardegna della Fisi. Un appuntamento che ci offre l’occasione per celebrare il mondo dello sci e delle discipline invernali, ma anche per tracciare insieme un percorso chiaro e condiviso verso il futuro. Il Lazio ha un grande potenziale per diventare una destinazione per gli sport invernali. Promuovere la pratica di queste discipline significa anche valorizzare il nostro territorio e allo stesso tempo investire nella salute e nel benessere dei nostri cittadini», ha affermato l’assessore allo sport, turismo e ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo Così il Presidente del CLS della Fisi Andrea Ruggeri:

«Siamo contenti di poter celebrare la nostra festa annuale degli sport invernali nella sala Tirreno della Regione Lazio, alla presenza del nostro Presidente Roda e di tante illustri personalità. Auspico che la sinergia nata fra il nostro Comitato e la Regione Lazio possa durare a lungo e possa essere motivo di crescita per tutto il nostro movimento e per le località sciistiche della nostra regione».