Muore un’icona dei giovani anni 90, Shannen Doherty

Il 13 luglio muore a Malibu l’attrice statunitense Shannen Doherty, lottava da ormai 9 anni contro un tumore al seno ma nei suoi interventi si diceva sempre fiduciosa della sua lotta e del futuro a venire.

Si spegne all’età di 53 anni circondata dai suoi affetti, aveva già organizzato tutto anche il suo funerale. Ricordiamo tutti la celebre attrice per il boom televisivo che ebbe la serie tv per teenager Beverly Hills 90210, lei interpretava la giovane gemella Brenda Walsh che si innamorerà e vivrà una splendida e tormentata storia d’amore con il bello e dannato Dylan Mckay interpretato da Luke Perry anch’egli deceduto nel 1919. La trasmissione ebbe un grande successo, i ragazzi si divertivano a imitare la gang californiana portando le loro pettinature, scarpe firmate e gadget vari. L’attrice poi da sempre descritta dai magazine con un temperamento volitivo si distacca dal set . Interpretò anche altri film di successo sempre sulla linea giovanile per poi approdare a far parte di un altro grosso colosso della produzione Spellling come quello di “streghe” dove ormai più matura e bellissima faceva parte di un cast di tre attrici ove avevano tutte il ruolo di streghe con poteri magici, molte le vicissitudini , i colpi di scena che tenevano noi ragazzi incollati al televisore magari con i libri di scuola davanti alternando utile e dilettevole, vi erano storie d’amore, uomini giovani e affascinanti .Tutto di queste serie tv aveva il potere di farci evadere e sognare, nulla era in streaming perciò attendevamo puntuali l’orario in cui cominciasse la serie. Con la scomparsa di questi attori scompare anche quest’epoca dove l’emulazione era un innocente dimostrazione di stima, dove si poteva sognare di conoscere questi personaggi senza sapere nulla di loro, si raccoglievano immagini e informazioni dai giornalini , ora i tempi sono cambiati ed anche le celebrità si rendono più accessibili, spazzando via l’immaginario e apparendo nella maggior parte dei casi degli umanoidi egoriferiti.

Ilaria Morodei

Redattrice l’agone