Canale Monterano, un’eredità per i nostri figli: una storia per immagini

Da lunedì 22 luglio i Cittadini di Canale Monterano potranno essere i protagonisti della nascita dell’Archivio Storico Fotografico comunale. Grazie ad un contributo regionale, l’Amministrazione comunale ha avviato la creazione di una raccolta di immagini fotografiche che raccontano la storia di persone, luoghi, tradizioni dalla data della prima comparsa della fotografia risalente all’inizio dell’Ottocento fino al 1988, data dell’istituzione della Riserva Naturale Regionale Monterano.

La nascita dell’Archivio Storico Fotografico rappresenta un passo importante con cui l’amministrazione e la comunità scelgono di costruire un nuovo pezzo di eredità da lasciare al futuro. L’Archivio Storico Fotografico è parte del più ampio progetto di creazione di un ecomuseo, identificato come “museo di comunità”. Per crearlo l’Amministrazione comunale ha avviato studi e ricerche sulla storia della comunità, delle sue tradizioni, dell’arte e dei monumenti che la comunità ha prodotto e del territorio che da secoli abita. Studi i cui primi risultati hanno già portato al convegno “Eredità culturale bene comune. Per un museo della comunità nel territorio di Canale Monterano”, realizzato a Canale Monterano il 15 e 16 dicembre 2023.

“Fortunatamente a Canale e Montevirginio l’attenzione per le nostre radici non è mai mancata – osserva l’assessore Andrea Magagnini, referente del progetto per l’Amministrazione comunale – e con l’invito a contribuire alla costituzione dell’Archivio Storico Fotografico, come Amministrazione ci prendiamo formalmente l’onere e l’onore di raccogliere in maniera scientifica e conseguentemente conservare per il futuro gli scatti del nostro passato e delle nostre famiglie. È un importante passo per la conservazione e la conoscenza della nostra storia, di chi noi siamo. A questo proposito ringrazio l’Università Roma Tre per le professionalità messe a disposizione del progetto che stanno contribuendo a trasformare quella che è un’inclinazione naturale della nostra comunità in qualcosa di ben strutturato, utile per studi e progetti futuri.”

L’avviso pubblico di raccolta delle immagini, in questa prima fase, resterà aperto per un anno (fino a luglio 2025): tutti potranno contribuire mettendo a disposizione le proprie fotografie.

“Confido come sempre nella collaborazione dei nostri cittadini – continua l’Assessore Magagnini – Attraverso le foto che conserviamo nei nostri cassetti potremo lasciare alle donne e uomini di domani, un’eredità visiva preziosa che contribuirà a tenere vivo il forte spirito identitario che da sempre ci caratterizza”.

Le persone interessate (residenti e non) ogni mercoledì mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, potranno consegnare in Comune (Piazza del Campo 9) le fotografie che riterranno opportune dopo avere preso un appuntamento per e-mail all’indirizzo: info@comune.canalemonterano.rm.it o telefonicamente al numero 069962401 (int. 17, 16 o 11). Gli scatti saranno successivamente scansionati dagli operatori coinvolti nel progetto e poi riconsegnati ai legittimi proprietari.