De Gregorio e Carpano contro l’asse,blea capitolina per la tutela del Pratone di via Teulada

“La bocciatura da parte dell’Assemblea Capitolina della mozione con cui chiedevamo di inserire nel protocollo per l’ampliamento della cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio la tutela del Pratone di via Teulada, è stata l’ennesima occasione persa da parte delle forze di maggioranza per fermare la cementificazione del Parco di Monte Mario. Le stesse forze politiche che ieri erano in sit-in con i cittadini, e che quando c’è da votare in aula si astengono. Come Azione, ora monitoreremo l’attività del Sindaco Gualtieri e vedremo se riuscirà a far seguire alle belle dichiarazioni i fatti, o cambierà idea come è successo oggi in Aula Giulio Cesare. È un peccato constatare che questo sostegno poi nei fatti non c’è”. Lo hanno dichiarato in una nota la Capogruppo, Flavia De Gregorio e il Consigliere di Azione, Francesco Carpano.