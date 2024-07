“Scegli bene, bevi buono”: arriva la campagna per sostenere il latte fresco del Lazio

Un nuovo slancio per il latte fresco del Lazio: è questo l’obiettivo della campagna di comunicazione “Latte fresco del Lazio. Scegli bene, bevi buono”, promossa dall’amministrazione regionale in collaborazione con Arsial.

L’iniziativa, che si avvale, inoltre, del contributo scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale M. Aleandri, mira a sensibilizzare il pubblico sulle qualità eccezionali del latte bovino prodotto nella regione.

Freschezza, sostenibilità e gusto: questi i tre pilastri su cui si basa la campagna che si rivolge in particolare alla popolazione locale, invitandola a fare una scelta consapevole e a privilegiare un prodotto di eccellenza del proprio territorio.

Un prodotto di alta qualità a sostegno dell’economia locale

«Scegliere il latte fresco del Lazio – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini – significa non solo gustare un prodotto di alta qualità, ma anche sostenere gli allevatori locali e l’economia del nostro territorio. L’industria lattiero-casearia rappresenta un’importante realtà produttiva per il Lazio e questa campagna vuole essere un concreto segnale di sostegno a questo settore».

Un bando per incentivare la vendita

La campagna di comunicazione segue la pubblicazione de Il bando “Fresco Lazio”, la Misura regionale che prevede un contributo a fondo perduto (ad attività commerciali come bar, ristoranti, alberghi, gelaterie, catering, supermercati e ipermercati) a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di latte fresco bovino del Lazio. Il contributo varia da un minimo di 500 euro, a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.000 euro, a un massimo di 5.000 euro, per una spesa ammissibile non inferiore ai 10.000 euro. Il bando è stato attivato lo scorso 18 giugno e la sua dotazione finanziaria ammonta a 3.000.000 di euro, che saranno erogati fino all’esaurimento dei fondi.

Come sostenere il latte fresco del Lazio

Per scoprire di più sulla campagna “Latte fresco del Lazio. Scegli bene, bevi buono”, consultare il bando “Fresco Lazio” o per trovare informazioni sui benefici del latte fresco e sulle iniziative legate al progetto, è possibile visitare la pagina ufficiale della campagna all’indirizzo www.frescolazio.it.

Scegliere il latte fresco del Lazio è una scelta di gusto e di responsabilità: un gesto concreto per sostenere un’eccellenza del territorio e per valorizzare la filiera produttiva locale.

Sara Fantini

Redattrice L’agone