Insieme in campo per gli animali, al via la partnership tra Lega B ed Enpa

Sensibilizzazione e premura. Sono queste le basi da cui è nata la partnership tra la Lega B e l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) per una collaborazione speciale a tutela degli amici a quattro zampe. Una campagna “pet friendly” che si svilupperà nel corso della Serie BKT 2024/2025 e che vedrà su tutti i campi numerose attività al fine di aumentare la consapevolezza sulla cura degli animali e la loro adozione.

L’idea nasce da un progetto di responsabilità sociale che possa coinvolgere sempre più tifosi, calciatori, squadre e comunità locali, creando così una rete informativa e di relazioni che accresca la conoscenza di un mondo tutto da scoprire. In tal senso, saranno previste raccolte fondi, magliette dedicate, contenuti video e social, led e stand informativi.

“Portare la tutela degli animali negli stadi – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa -, farlo attraverso lo sport e con una realtà come la Lega B, che è amata e seguitissima in Italia, per noi è già una grande vittoria: un assist per i diritti degli animali che cogliamo con entusiasmo. Insieme possiamo realizzare bellissime iniziative e non vediamo l’ora di iniziare”.

“Una partnership inedita per la Lega B – dichiara il presidente Mauro Balata -. In passato abbiamo promosso azioni a favore dei cani maltrattati e sull’importanza dell’amore che possono offrire e ricevere da noi. Desidero ringraziare Enpa per una sinergia nella quale ritroviamo affinità e condivisione di valori, ossia l’attenzione ai più deboli e a chi soffre, che attraverso lo sport auspichiamo possa estendersi anche ai nostri amici a quattro zampe”.

In particolare, nel corso della stagione 2023/2024, la Serie BKT si è resa protagonista di iniziative a sostegno degli animali, come il Palermo e la Feralpisalò che sono scese in campo indossando una special jersey messa poi all’asta; i gardesiani, inoltre, hanno adottato nel 2021 Leo, un cane di razza setter, diventato mascotte ufficiale della società e portabandiera di progetti incentrati sulla pet therapy, sul benessere animale e l’educazione al possesso responsabile.

Coi suoi 176.633 animali aiutati o salvati solo nel 2023, Enpa promuove ogni giorno, attraverso l’impegno e la dedizione dei suoi volontari, azioni sul territorio per tutelare, recuperare, accogliere e trovare casa a migliaia di animali. Sono 21.227 i cani e i gatti fatti adottare dall’Associazione lo scorso anno. Inoltre, per contrastare il fenomeno del randagismo e l’abbandono degli animali, la Protezione Animali ha sterilizzato nel 2023 29.309 tra cani e gatti. Dati che dimostrano un lavoro attento e incessante al fine di diffondere la cultura del rispetto e dell’amore per gli animali.