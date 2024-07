Bracciano, conto alla rovescia per il Silver Triathlon

Tutto pronto a Bracciano per un grande evento sportivo sulle acque del lago, che sarà teatro del ” Bracciano Silver Triathlon”, che si svolgerà il 20 e 21 luglio. Due giorni di divertimento , unito al sociale, visto che la prima giornata della manifestazione multidisciplinare sarà riservata al Paratriathlon con la partecipazione di atleti con disabilità che gareggeranno per la tappa di campionato italiano IPS. ” Siamo orgogliosi di realizzare l’evento, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Bracciano, il consiglio regionale del Lazio e il Coni, che ci hanno aiutato a costruire una manifestazione sportiva che ormai svolgiamo da qualche anno a Bracciano – ha riferito l’organizzatore Massimiliano Zanetti dell’Associazione Sportiva Guida Sicura – . Oltre alla gara riservata al paratriathlon, di cui ne siamo orgoglioso, perché siamo favorevolmente entusiasti quando si parla di inclusione, ci teniamo a rimarcare la competizione domenica, che vede partecipare molti atleti a nuoto, bike e corsa, in un percorso che assume un valore notevole, dal momento che costeggio la natura dello straordinario lago di Bracciano. Nel palinsesto della competizione – conclude Zanetti , vi sarà anche il trofeo nazionale interforze di categoria”.