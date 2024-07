“Qui e ora Village”,chiusi i battenti a Bracciano Nuova

Bracciano Nuova ha ospitato con grande entusiasmo l’iniziativa “Qui e ora Village”, un evento organizzato dal comune di Bracciano che ha visto alternarsi per tre giorni musica, spettacoli, arti performative, mercatini e street food. La manifestazione ha ospitato ieri un incontro pubblico in cui il sindaco Marco Crocicchi ha avuto l’opportunità di dialogare direttamente con i cittadini del quartiere.

L’incontro, che ha registrato una partecipazione significativa e proficua, ha visto il sindaco rispondere a diverse domande da parte dei cittadini riguardo all’implementazione degli strumenti di partecipazione, tra cui le consulte tematiche e i comitati di quartiere, attualmente attivi e operativi. Durante la sessione, è stato chiesto al sindaco quali progetti sono in programma per Bracciano Nuova e quali interventi sono previsti per i campi sportivi della zona e sono stati toccati anche i temi della raccolta rifiuti e delle manutenzioni del verde pubblico.

Il sindaco ha ringraziato i cittadini per la loro presenza e il Gruppo Comunale Protezione Civile di Bracciano per il lavoro svolto durante i giorni dell’evento. Ha inoltre annunciato che a Bracciano Nuova verrà riattivato e reso operativo il centro civico, e che incontri diretti con la cittadinanza, come quello appena concluso, diventeranno un appuntamento fisso nei vari quartieri della città, permettendo un dialogo continuo e costruttivo e continuando sulla strada della partecipazione iniziata con l’istituzione delle consulte tematiche e dei comitati di quartiere.

In merito alle manutenzioni, il sindaco ha dichiarato che è stato concluso l’iter per un appalto di gestione triennale del verde, superando definitivamente la fase emergenziale. Un’importante opera di pulizia del verde è stata effettuata a Bracciano Nuova e verrà estesa a tutta la città, portando la manutenzione del verde pubblico a regime.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, il Pala Provincia è stato sottoposto a un significativo intervento di ammodernamento. È stata inoltre definita una convenzione con l’associazione che gestirà il campo sportivo a partire da settembre. Uno dei due campi sportivi è stato completamente rifatto in erba sintetica, permettendo lo svolgimento della stagione agonistica, mentre l’altro campo sarà oggetto di interventi successivi; tuttavia, il gestore garantirà la manutenzione e l’accesso al pubblico sia per il campo che per la pista d’atletica.

L’evento “Qui e ora Village” si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti con il bel concerto di Generazione Musica di Tributo a Fabrizio De Andrè, lasciando un segno positivo nella comunità e nel quartiere, con la promessa di future edizioni nelle prossime estati.

L’agone, la redazione