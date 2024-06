Bracciano, torna il mercatino dei libri scolastici usati organizzato dalla Rete degli Studenti Medi

Ogni anno nel nostro paese le famiglie spendono all’incirca 500€ per acquistare i libri scolastici per le scuole superiori.

Si tratta di un problema, quello del caro libri, che la Rete degli Studenti Medi di Bracciano combatte da ormai 7 anni, attraverso l’organizzazione di “Equilibro” – il mercatino dei libri scolastici usati, un progetto che ha come obiettivo principale quello di ridurre il costo dei libri di testo.

«Quando parliamo di diritto allo studio» spiega Simone Montori, Coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Bracciano «è necessario tener conto di tutti quegli aspetti che, proprio come il costo dei libri scolastici, ostacolano il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e noi da anni ci battiamo affinché questo fattore venga superato».

Negli anni «Equilibro» è cresciuto, andando a coprire anche le scuole medie oltre che quelle superiori, per offrire un servizio ad un numero sempre più ampio di persone.

Anche quest’anno il sindacato studentesco del territorio sabatino ha scelto di portare avanti questo progetto, con l’obiettivo di abbattere il costo dei libri di testo e permettere alle famiglie di risparmiare.