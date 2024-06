Si è svolta a Palazzo Valentini, la seconda giornata Cities of Equality 6th Partnership Meeting, dove 11 città europee si sono incontrate per sviluppare un nuovo modello di sviluppo sostenibile, soprattutto applicando buone pratiche per abbattere la diseguaglianza sociale. La scelta di ospitare le attività della prima giornata presso la Cooperativa Garibaldi è legata al fatto che i due macro-argomenti del partenariato sono Inclusione Sociale e Pianificazione Urbana. La Cooperativa Garibaldi è stato il luogo ideale per un’esperienza immersiva legata al primo dei due temi. Oggi ci si sta concentrando sul secondo con il focus sul PUI riguardante Tor Bella Monaca (alla presenza di vari rappresentanti della Città metropolitana e di Roma Capitale, nonché rappresentanti della Sapienza). “L’obiettivo principale del nuovo partenariato tematico – ha dichirato la Consigliera Delegata alle pari Opportunità della Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini – è affrontare questioni specifiche legate all’uguaglianza all’interno delle città. Le città che promuovono con successo e in modo proattivo ambienti di uguaglianza sono quelle che tengono conto delle diverse esigenze di tutti gli individui e gruppi sociali. Pianificano e forniscono pari opportunità a tutti, indipendentemente da età, disabilità, genere, orientamento sessuale (LGBTIQ), religione e credo, razza e origine etnica, compreso il paese di origine, o status socioeconomico, garantendo che nessuno venga lasciato dietro”.