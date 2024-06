Municipio Xv, Torquati: “Piano sociale municipale, c’è la firma con Asl Roma 1 e sindacati”

“Con la firma tra Municipio XV e Asl Roma 1 e le sigle sindacali, continua il percorso di composizione del nuovo Piano Sociale Municipale, avviato lo scorso febbraio; un sistema integrato di interventi e servizi sociali a misura del territorio, per un nuovo modello di Comunità.

Presentato all’inizio dell’anno ai Casali di Borghetto San Carlo a La Giustiniana, il nuovo piano ha poi mosso i primi passi proprio nei locali municipali da poco ristrutturati di Via Cassia, con cinque appuntamenti utili alla composizione del progetto.

La giornata segna un ulteriore passo per rendere concreti ed effettivi i principi di programmazione, partecipazione e prossimità del piano 2024/2026. Un lavoro enorme che coinvolge Istituzioni, Servizi Sociali e assistenziali, Asl, Forze dell’ordine, Consulte per la disabilità, Scuole, Associazioni di settore, Comitati di Quartiere, Centri di Socializzazione e cittadini, per un piano strutturato di un quadrante della città così esteso ed eterogeneo che è già stato inviato per ricevere il parere della Commissione e la definitiva approvazione al Consiglio Municipale entro il mese di giugno.

Voglio davvero ringraziare l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, che con il Presidente di Commissione Alfonso Rago, la Direzione Socio Educativa e gli Uffici del Sociale hanno sentito e sentono la responsabilità di ripartire dai servizi per il cittadino, per mantenere viva la rete sociale territoriale e non lasciare indietro nessuno”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.