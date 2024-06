Al Consorzio Lago di Bracciano è in partenza il battello delle fiabe

Il Consorzio Lago di Bracciano ed il Teatro Helios vi invitano a partecipare a una magica crociera nel mondo delle fiabe a bordo della Motonave Sabazia. Questo speciale evento, dedicato ai più piccoli, offrirà uno spettacolo unico a cura del Teatro Helios, con fiabe narrate, musica, pupazzi e tanto divertimento. Sarà un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza incantata immersi nel suggestivo scenario del Lago di Bracciano.

L’evento si terrà venerdì 28 giugno 2024. L’accoglienza e l’imbarco dei partecipanti inizieranno alle ore 17:30 presso il Pontile degli Inglesi di Bracciano, situato al Lungolago Giuseppe Argenti presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano. La crociera partirà alle ore 18:00, offrendo ai partecipanti un viaggio incantato a bordo della Motonave Sabazia II, durante il quale inizierà lo spettacolo con le fiabe narrate. Il rientro è previsto per le ore 19:00, con lo sbarco sempre al Pontile degli Inglesi di Bracciano.

Il costo del biglietto è di 10 euro a persona, sia per adulti che per bambini. La prenotazione è obbligatoria, data la capienza limitata della motonave e l’alta richiesta prevista per questo evento speciale. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Teatro Helios via email all’indirizzo info@teatrohelios.it o telefonicamente al numero 3293106062.

Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri bambini una serata indimenticabile all’insegna della fantasia e del divertimento, immersi nella magia delle fiabe sullo splendido Lago di Bracciano. Vi aspettiamo per una serata magica e ricca di emozioni!