A Trevignano il 29 c’è Come On… Swing

Torna a risuonare per le strade di Trevignano Romano quel ritmo fatto di balli, di colore, di gioia, dall’italico ritmo sincopato allo swing americano del secolo scorso. Come On…Swing rappresenta il cambiamento che non cambia la tradizione ma la rafforza, l’opportunità per scoprire le radici dello Swing, ritmo saltellante centenario. Con i suoi balli spesso frenetici, si è sviluppato contemporaneamente in contesti completamente differenti ed in Italia ha iniziato il suo viaggio nel periodo che precedette la Seconda Guerra Mondiale.

Nella suggestiva cornice di Trevignano Romano, borgo di epoca medievale che si affaccia sul Lago di Bracciano, il 29 giugno ci si potrà immergere in un’atmosfera ricca di concerti, performance itineranti, lezioni di ballo, mercatino vintage, auto d’epoca, moda… che ci condurrà nello scintillante mondo di forme e sonorità mai dimenticate.

Come On… Swing, ed il suo team organizzativo costituito da Lalla Hop, Gianfranco Venturi, In Itinere e Comics Lake, con RGS come media partner, e l’accoglienza ed il sostegno del Comune di Trevignano Romano, ti aspetta per vivere una giornata da passare allegramente in compagnia con la Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, Inès Boom Boom e la Tutti Frutti Rocknroll.