Trattamenti osteopatici gratuiti a Valcanneto, una giornata a sostegno delle disabilità

Una prima giornata di trattamenti totalmente gratuiti, rivolti a bambini e ragazzi con disabilità e famiglie con grave disagio sociale è quanto si svolgerà sabato 22 giugno dalle ore 09:30 alle ore 18:00 presso i locali di Via Scarlatti 2/B a Valcanneto, un evento promosso dall’Associazione Odissea Osteopatica, del Dottor Luca Mazzalupi con la collaborazione della Consigliera comunale Antonella Di Cola. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3931820765 – 3495927451.

“Un’opportunità importante, totalmente gratuita, messa a disposizione della fascia di popolazione più fragile che siamo felici di poter ospitare all’interno dei locali comunali di Via Scarlatti a Valcanneto – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – attraverso la disponibilità e l’elevata professionalità del Dottor Luca Mazzalupi dell’Associazione Odissea Osteopatica e la collaborazione della Consigliera comunale Antonella Di Cola, da sempre estremamente attenta alle tematiche legate alla disabilità, saranno garantiti ai bambini e ai ragazzi con disabilità trattamenti osteopatici totalmente gratuiti. Alcuni osteopati dell’associazione Odissea Osteopatica, che ringrazio davvero di cuore per la sensibilità e la generosità offerta, si metteranno a disposizione per offrire trattamenti osteopatici a bambini con disabilità psico fisiche o grave disagio sociale e alle loro famiglie. La cadenza degli incontri sarà mensile. In una società sempre più incentrata sul singolo piuttosto che sulla collettività, che tende a lasciare indietro gli elementi più fragili, siamo davvero onorati che questa prestigiosa realtà abbia scelto Cerveteri, per garantire un servizio importantissimo per chi ha più bisogno”.