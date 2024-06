Municipio XV, Torquati- Marchisio: “Al via “Cortili di cinema”, le arene gratuite nei cortili delle scuole”

“Prende il via “Cortili di Cinema”, la tanto attesa rassegna cinematografica estiva di Roma Nord, che offrirà al territorio la proiezione gratuita di quindici film della commedia italiana nei cortili delle scuole del Municipio XV.

Si parte il 14 giugno con tre serate alla scuola Gizzio di via Morro Reatino a Grottarossa, per poi proseguire fino al 14 luglio tutti i venerdì, sabato e domenica con la proiezione dei film “Scusate se esisto”, “Come un gatto in Tangenziale”, “Corro da te”, “Gli ultimi saranno gli ultimi” e “Grazie ragazzi”. Appuntamento alla scuola Nitti al Fleming dal 21 al 23 giugno, alla scuola Periello a Cesano Borgo dal 28 al 30 giugno, alla Scuola Castelseprio a Labaro dal 5 al 7 luglio e alla Scuola Amaldi a La Storta dal 12 al 14 luglio.

“Cortili di Cinema” è ancora un altro importante tassello che aggiungiamo al nuovo piano territoriale della cultura che in questi anni abbiamo costruito; un’offerta culturale gratuita per tutti i quartieri di Roma Nord, dal centro alle periferie. Da tempo desideravamo inserire in questo piano anche le arene cinematografiche; un progetto complesso che finalmente quest’anno siamo riusciti a realizzare e che siamo certi sarà un ulteriore momento di aggregazione per la nostra Comunità.”

A questo link il programma completo: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/al-via-il-14-giugno-cortili-di-cinema.page

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.