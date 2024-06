Prosegue il momento d’oro dell’atletica leggera italiana. Nella serata di ieri doppio bronzo ai campionati europei in corso di svolgimento a Roma: per Tecuceanu negli 800 e per Zaynab Dosso nei 100 metri femminili.

Per l’Italia, al comando del medagliere, ci sono al momento sette medaglie d’oro, cinque d’argento e tre di bronzo.