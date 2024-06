Seconda giornata da leggenda per l’atletica leggera italiana. Ai campionati europei in corso di svolgimento a Roma gli azzurri volano nel medagliere. Ai quattro podi di venerdi, si aggiungono l’oro e l’argento di Jacobs e Ali nel 100 metri, l’oro di Simonelli nei 110 ostacoli e quello di Fabbri nel peso. E ancora l’argento di Furlani nel salto in lungo e il bronzo di Fortunato nei 20 chilometri di marcia.