Torna il campo scuola della protezione civile comunale di Cerveteri

A Cerveteri torna il Campo scuola della Protezione Civile comunale, un progetto di comprovato successo, formativa, istruttiva, completamente gratuita e aperta a 24 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

Una settimana a stretto contatto con la natura, all’aria aperta, per conoscere e apprezzare le molteplici attività del Volontario di Protezione Civile: un’esperienza unica e indimenticabile, che si svolgerà da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno presso la sede operativa di Via Casetta Mattei a I Terzi.

La modulistica completa per l’iscrizione al Campo Scuola è reperibile a questo link: https://www.comune.cerveteri. rm.it/novita/campo-scuola-di- protezione-civile-aperto-il- bando

“Per un’intera settimana – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dal 24 al 28 luglio, personale esperto e preparato seguirà i ragazzi e le ragazze nelle attività tipiche della Protezione Civile, senza tralasciare ovviamente momenti teorici per essere correttamente formati sui compiti da svolgere poi all’aperto. Ci sarà ovviamente anche spazio per il gioco e la convivialità, elemento fondamentale nella società di oggi, purtroppo sempre più legata a telefoni cellulari e computer. Un elemento importante infatti, è che sarà vietata la tecnologia. All’ingresso del Campo Scuola, ai ragazzi verrà tolto il telefono. Potranno ovviamente chiamare a casa e i propri genitori la sera, ma durante il giorno ci sarà spazio solamente per stare insieme e rafforzare i rapporti umani con gli altri. Come sempre accaduto in tantissimi anni che si svolge questa iniziativa, i ragazzi ne usciranno più formati, più preparati e più consapevoli di ciò che li circonda. La partecipazione è totalmente gratuita ed offrirà vitto e alloggio”.

Requisiti per partecipare al Campo Scuola, avere la residenza nel Comune di Cerveteri e non aver aderito ad analoghi Campi Scuola. Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda di ammissione redatta in carta semplice entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 giugno. Alla domanda di iscrizione, andrà allegato certificato di sana e robusta costituzione attestante l’assenza di sindromi infettive, integrata da comunicazione relativa eventuali allergie o intolleranze alimentari.