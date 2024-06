Lo spazio comics di Colleferro diventa plastic free

Il Festival del Fumetto ha ottenuto il riconoscimento Eco-Event da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. La seconda edizione dello Spazio Comics, organizzato dal Comune di Colleferro (Roma), in collaborazione con la locale sezione della Pro Loco e l’associazione culturale “Nuova-Mente”, con la direzione artistica di “Cosplay in Family”, ha infatti ottenuto il bollino Eco-Event dall’associazione ambientalista che riconosce l’attenzione e gli sforzi compiuti dagli organizzatori per limitare l’impatto ecologico della manifestazione, ad iniziare dall’eliminazione dell’uso di bottiglie di plastica. Spazio Comics è una panoramica a tutto tondo sul mondo nerd con fumetti, videogiochi, modellismo, cosplay, giochi di carte, con oltre 60 stand, un’area game con tante associazioni e ben due palchi con spettacoli dal vivo.

“Siamo orgogliosi che questo importante evento laziale, che si svolge in una Colleferro che ha già ottenuto il prestigioso riconoscimento ‘Comune Plastic Free’, dia la giusta rilevanza al suo impatto sull’ambiente sin dalla seconda edizione – dichiara Emanuele Pirrera, referente regionale Plastic Free – Saremo al fianco degli organizzatori per meglio indirizzare le loro scelte in ottica ecologica e per sensibilizzare sempre più cittadini su quanto siano determinanti anche i piccoli gesti quotidiani. Auspicando che le altre manifestazioni sul nostro territorio abbiano la medesima sensibilità – aggiunge – invitiamo chiunque abbia a cuore il Pianeta ad unirsi a noi e a partecipare alle nostre attività, registrandosi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it”.

Spazio Comics si terrà presso il piazzale Unitalsi, 1 (parcheggio viale Europa) e via XXV aprile dalle ore 10 alle ore 23 di sabato 8 e domenica 9 giugno a Colleferro (RM). Ingresso gratuito.