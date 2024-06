Municipio XV, a proposito dei ragazzi delle consulte della disabilità

“Ringrazio l’Assessore capitolino allo Sport e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, che con Fondazione EuroRoma2024 ha accolto la proposta del Municipio XV di dare disponibilità alle ragazze e ai ragazzi appartenenti alle Consulte della Disabilità di assistere ai Campionati Europei di Atletica, in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico.

Tra le varie discipline sportive che i nostri giovani atleti svolgono con ottimi risultati, anche a livello agonistico, c’è infatti proprio l’atletica leggera; offrire loro la possibilità di assistere per la prima volta a una competizione continentale, è un forte segnale di inclusione e condivisione di valori importanti come lo sport e la solidarietà, oltre che grande stimolo e incoraggiamento per tutti i nostri ragazzi.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.