Jazz, New York Forward Festival a Monterano

Venerdi, sabato e domenica sarà jazz d’eccezione a Canale. Il gruppo internazionale Forward, costituitosi a Brooklyn (New York) nel 2001, 577 Record, e composto da sei musicisti di grande esperienza e raffinatezza, porta la sua musica ricercata fino alle rovine dell’antico abitato di Monterano, suggestiva cornice che li vedrà esibire nel loro genere jazz d’avanguardia e sperimentale.

L’intenso programma prevede tre esibizioni per la giornata di venerdì, e quattro per le giornate di sabato e domenica con inizio alle ore 11.30 fino alle 20; la rassegna si terrà in corso della Repubblica 23, a eccezione dei due concerti di venerdì pomeriggio (alle 19 e alle 20) che eccezionalmente si terranno nell’antico abitato di Monterano, di fronte al monastero di San Bonaventura.

Musicisti provenienti da diverse parti del mondo che vedono due italiani, tra cui il principale organizzatore, Federico Ughi alla batteria e Gabriele Meriano al pianoforte; due sassofonisti, Watson Jennison di Toronto e Jeff Pearring di New York, una violinista di Città del Messico, Aleida Perez e un pianista inglese di Oxford, Pat Thomas.

L’evento è patrocinato dal Comune di Canale Monterano che potrà fregiarsi di far arrivare il fascino storico e architettonico del suo antico abitato fin negli Stati Uniti.

I Forword, dopo aver suonato per 23 anni a New York e negli Stati stanno portando avanti il loro progetto musicale tra New York, Tangeri e Canale, tenendo anche seminari e sessioni di apprendimento di alto profilo formativo.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’agone