Al “Di Vittorio” proseguono gli incontri di educazione alla cittadinanza

Riprendono all’Istituto Alberghiero di Ladispoli, le attività e le iniziative per la promozione della cultura della legalità. “Dopo alcuni appuntamenti con la Polizia di Stato, accogliamo oggi il Comandante dei Carabinieri Umberto Polizzi e il Maresciallo Sara Venuti che ringraziamo per la loro presenza. – ha sottolineato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – Crediamo da sempre nella necessità di percorsi formativi basati sulla collaborazione fra diversi soggetti che portino la loro esperienza nel dialogo con gli studenti. Educare al rispetto delle regole, sensibilizzare su temi quali una cittadinanza consapevole e responsabile, la giustizia e la solidarietà è un compito difficile che parte tuttavia dalla necessità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Non si tratta soltanto – ha proseguito la Prof.ssa Rosa Torino, Docente di Diritto ed Economia e Responsabile per le Attività di Educazione Civica dell’Istituto Superiore “Giuseppe DI Vittorio” – di princìpi teorici, ma al contrario di una riflessione che deve partire dalla vita vissuta. La scuola è una comunità che riproduce le dinamiche della società e ogni giorno ci confrontiamo con il senso e il valore delle regole. Si tratta di percorsi educativi per il pieno sviluppo della persona e dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica italiana prevede. L’educazione alla democrazia e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti, cioè capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza. Essi si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. Il nostro Istituto – ha aggiunto la Prof.ssa Torino – è da sempre impegnato in una capillare azione educativa di formazione e prevenzione sui temi della legalità, nella convinzione che la prima palestra della convivenza civile sia proprio lo spazio della comunità scolastica, ma è necessaria la collaborazione di tutti”.

Nel corso degli incontri il Comandante Umberto Polizzi e il Maresciallo Sara Venuti hanno illustrato agli studenti le diverse attività dei vari reparti dell’Arma, sia a livello di repressione dei fenomeni di macro e microcriminalità, sia a livello preventivo. I relatori si sono soffermati inoltre sul tema del bullismo, dei crimini informatici e dei femminicidi: “Si tratta di emergenze drammatiche che richiedono interventi e iniziative congiunte per vincere una sfida da cui dipende il nostro futuro. – ha sottolineato la Prof.ssa Torino – Proseguiremo su questa strada, insieme”.