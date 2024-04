Passeggiata sul Lungomare di Campo di Mare per la Giornata Mondiale della Salute

Domenica 7 aprile ricorre in tutto il mondo la Giornata mondiale della Salute. Per l’occasione, l’Associazione Onconauti, realtà fondamentale nel recupero e nell’assistenza dei pazienti oncologici, con il patrocinio dell’Assessorato alla Sanità del Comune di Cerveteri, promuove “Salute per tutti”, una passeggiata all’aria aperta, una mattinata salutare all’insegna del movimento che si svolgerà a partire dalle ore 10:30 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. L’appuntamento, è davanti lo stabilimento da Ezio alla Torretta.

“Stiamo vivendo una fase storica estremamente difficile – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti – un contesto nel quale, complici i postumi della pandemia e della crisi economica che sta colpendo tantissime famiglie, l’accesso alle cure mediche, alla sanità e alla prevenzione è continuamente minato. Proprio per questo, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, istituita nel 1950 per ricordare la nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avvenuta due anni prima, siamo felici di poter promuovere questo appuntamento, che chiaramente è aperto a tutti”.

“Abbiamo scelto, come simbolo di questa giornata, di fare una camminata perché questa rappresenta una delle attività più importanti per mantenersi in buona salute – spiega l’Assessore Francesca Appetiti – perché camminare migliora la mobilità e la resistenza muscolare, migliora la circolazione sanguigna e l’ossigenazione di organi e tessuti; stimola positivamente il sistema nervoso; allevia le tensioni e l’ansia generate da accumulo di stress, soprattutto se viene svolta all’aria aperta, nella natura e durante le ore di luce. La camminata è accessibile alle persone di tutte le età, avrà una durata di un’ora e mezza circa e si svolgerà sul Lungomare e negli spazi limitrofi, sperando che il tempo possa assisterci e consentirci anche di avventurarci all’interno della Palude di Torre Flavia. Vi aspettiamo numerosi per camminare insieme: una mattinata salutare, per la salute”.

L’iniziativa, proposta dall’Assessorato alla Sanità insieme all’Associazione Onconauti e al Gruppo di Cammino di Cerenova, vede l’adesione anche di Scuolambiente e della Comunità Terapeutica Fratello Sole.