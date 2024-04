«La chiusura Cesano-Viterbo? Fondamentale garantire la tutela dei viaggiatori». Presentata una interrogazione

«Sulla chiusura della tratta Roma-Viterbo è di primaria importanza garantire la tutela dei diritti dei viaggiatori e dei pendolari attraverso un adeguato servizio sostitutivo bus, garantendo frequenza, capacità e chiarezza degli orari. Considerando i numerosi disservizi già subiti dagli utenti durante il periodo estivo. La fruizione della linea FL3 non è cruciale solo per raggiungere gli istituti scolastici sul territorio, ma anche per i numerosi pendolari che si spostano per lavoro verso la capitale o per raggiungere i tre ospedali Gemelli, San Filippo Neri e Padre Pio di Bracciano. È essenziale, inoltre, convocare una conferenza dei servizi con tutti i sindaci del comprensorio interessato e le associazioni di tutela dei viaggiatori, al fine di coinvolgere i cittadini interessati che al momento si trovano in una situazione di incertezza. Infine, sarebbe interessante sapere se sarà confermata la realizzazione del raddoppio Cesano-Vigna di Valle, progetto che, nonostante sia stato incluso nella programmazione di RFI, è stato definanziato dal Governo. Su tutto questo ho presentato un’interrogazione al Presidente Rocca e all’Assessore Ghera per sapere come si intende difendere e tutelare i diritti dei pendolari»