Manifestazione di interesse per il “piano sociale di zona” 2024-2026

Il Distretto Socio Sanitario 4.3, invita Enti pubblici e privati a partecipare alla co-programmazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2024-2026.

Un’iniziativa chiave per lo sviluppo e l’implementazione di servizi e interventi socio-sanitari mirati a rispondere alle necessità della comunità locale.

Attraverso la co-programmazione, il Distretto mira a qualificare ulteriormente i servizi offerti, valorizzando il principio di sussidiarietà e incentivando percorsi di integrazione socio-sanitaria efficaci.

Per partecipare è sufficiente inviare la manifestazione di interesse via PEC a bracciano.protocollo@pec.it entro il 13 aprile 2024, ore 18:00, con oggetto “Tavolo di Co-programmazione Piano Sociale di Zona 2024-2026 – Distretto Sociosanitario Roma 4.3”.

E’ possibile scaricare il modulo di adesioen al seguente link:

Il primo incontro d’avvio dei lavori si terrà il 17 aprile 2024, alle ore 10.00, in Aula Consiliare, (Piazza IV Novembre, Bracciano). Questa sarà un’occasione importante per tutti i proponenti di discutere dettagli, obiettivi e aspettative relative al Piano Sociale di Zona.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario Roma 4.3 all’indirizzo email: distrettoroma4.3@comune. bracciano.rm.it

Il Distretto Socio Sanitario 4.3 si impegna a lavorare con tutti i partner coinvolti per realizzare una rete di servizi che possa garantire un supporto concreto e una migliore qualità della vita per i cittadini e le cittadine del territorio. Invitiamo tutti gli attori interessati a contribuire attivamente alla realizzazione di un piano sociale che risponda in maniera efficace e concreta alle esigenze della comunità.