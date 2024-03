A Bracciano festeggiamenti per i 101 anni dell’Aeronautica

Riceviamo e pubblichiamo – Il 28 marzo 2024, si è svolta a Bracciano, presso il monumento ai Caduti

dell’Aeronautica Militare, in Piazzale Licio Giorgieri, la celebrazione del

101° anniversario della fondazione dell’Arma Aeronautica.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco di Bracciano, Dott. Marco

Crocicchi, del Sindaco di Manziana, Dott. Alessio Telloni, del Dirigente

Polizia Provinciali Roma Nord, Dott. Claudio Bonarota del Direttore del

Centro Storiografico Sportivo di Vigna di Valle, Ten.Col. Paolo De Vita, delle

Autorità civili e militari e delle varie Associazioni d’Arma, con i loro

presidenti e soci, polizia locale e provinciale, associazioni di volontariato e

il centro anziani.

La sobria Cerimonia si è svolta con la deposizione di una Corona d’alloro in

onore dei Caduti e dalle allocuzioni del Presidente della Sezione di

Bracciano dell’Associazione Arma Aeronautica, Gen. B.A. Alessandro

Gresta e del Sindaco di Bracciano.



Buongiorno a tutti,

un sentito ringraziamento al Sig. Sindaco di Bracciano Dott. Marco

Crocicchi, a Tutti i Comandanti Militari presenti, a tutti i Presidenti e

rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’arma, al

Presidente dei Lyon’s Club di Bracciano e Anguillara, a tutte le associazioni

di volontari che con la loro presenza hanno voluto dare particolare lustro

all’odierna cerimonia; non ultimo, ringrazio tutti i soci dell’Associazione

Arma Aeronautica che con il loro quotidiano operare rende il nostro

sodalizio sempre più determinate nella divulgazione dello spirito e della

cultura aeronautica.

L’occasione odierna, come è ben chiaro a tutti, rappresenta una pietra

miliare nella storia dell’Aeronautica Militare e, inoltre, per la nostra sezione

di Bracciano, in questo periodo ricorre un anniversario di compleanno

decisamente significativo.

In particolare, il 28 marzo del 1923, “cento” anni orsono, nasceva la Regia

Aeronautica dalla trasformazione di alcuni Reparti d’Aviazione che allora

dipendevano dal Regio Esercito Italiano. Questo cambiamento ha fatto si

di creare in Italia un’Aviazione Militare organizzata in “Forza Armata”, che

risulta essere una delle più antiche al Mondo, seconda solo alla Royal Air

Force britannica (nata nel 1918). Fino ad allora arruolarsi nell’Aviazione

Militare era considerata l’arte del giovane che proveniva da famiglie nobili,

che voleva cimentarsi in un pittoresco e cavalleresco duello aereo contro un nemico, parimenti leale, combattevano fino all'abbattimento

dell’avversario. Ma la vera guerra si svolgeva al disotto di loro: nelle

trincee, cruenta e logorante. Da evidenziare, l’Aviazione Italiana, ancor

prima della Grande Guerra, sperimentò, come prima nazione al Mondo (nel

1912), l’uso del mezzo aereo per operazioni belliche: per l’esattezza

durante la Guerra Italo-Turca, in Libia, contro l’Impero Ottomano.

Con la nascente Regia Aeronautica, fine anni ’20, come abbiamo già visto,

il valore del singolo Pilota era al centro di tutte le Imprese al volo; col

passare degli anni, fu proprio uno dei primissimi Aviatori, Italo Balbo, che

all’inizio degli anni ’30, introdusse il concetto di operazioni Aeree

complesse, con grandi crociere di massa (oltre 25 aeroplani in formazione);

questo non era altro che operare come squadra e non più da singolo

protagonista. Per l’appunto ricordiamo le imprese delle Crociere Atlantiche

che fece grande l’Italia in tutto il Mondo.

Nel dramma della seconda Guerra mondiale, la Regia Aeronautica ha,

purtroppo, sacrificato un numero rilevante di vite umane per la difesa delle

nostre città; gli equipaggi di volo, molto spesso, erano costretti a misurarsi

contro un nemico che era decisamente sovrastante per numero e qualità

degli aeromobili; sebbene ciò, innumerevoli sono stati gli atti di eroismo

che hanno esaltato la potenzialità della nostra Aviazione, e noi oggi

vogliamo ricordare e celebrare questi eroi. Bracciano ricorda tra i suoi

cittadini il Serg. Magg. Pilota Agostino Fausti, cui è intitolata la nostra

Sezione, che nel luglio del 1944 nei cieli di Tobruk s’immolò con grande

abnegazione, da solo contro 6 caccia nemici, danneggiandone alcuni, fino

all’estremo sacrificio. Per questa motivazione gli venne concessa la

massima onorificenza: Medaglia d’oro al valor Militare.

Nell’immediata rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, la neo

Aeronautica Militare è sempre stata un crescendo di qualità dei mezzi impiegati, ma soprattutto, di professionalità del personale di ogni

categoria. Nel contempo, per dare maggiore stabilità politica e con

lungimiranza, l’Italia unendosi alla NATO ha garantito una forte stabilità

politico-militare contrapponendosi al patto di Varsavia che premeva da Est

verso la nostra libertà.

La caduta del “muro di Berlino” e la conseguente disgregazione dei Paesi

filo-sovietici a fatto nascere forti instabilità locali ed altresì regionali,

determinando l’esigenza di una sempre più moderna Aeronautica Militare,

impiegata, su mandato delle Nazioni Unite, ad operazioni di “peacekeeping

e peace enforcing” nei vari teatri cosiddetti “fuori area”. Ed è proprio grazie

alle nostre donne ed ai nostri uomini dell’Arma Azzurra che la

stabilizzazione, in questi teatri di guerra, ha avuto un grande e proficuo

successo.

A tutt’oggi continuiamo ad usufruire di questa onda lunga che permette

a tutti noi Italiani di vivere in sicurezza, in pace e prosperità all’interno della

nostra bell’Italia.

Certamente tutto questo è possibile, ma a volte, purtroppo, è richiesto

un amarissimo contributo che spesso si traduce in termini vite umane. Per

decenni l’Aeronautica Militare a pagato pesantemente con la perdita di

equipaggi di volo e non solo; oggi ricordiamo con tanto dolore la

recentissima scomparsa di due valorosissimi piloti che hanno donato la loro

vita, presso l’aeroporto di Guidonia, per salvare altre vite inermi ed

innocenti.

Come avevo già accennato, oggi, inoltre, celebriamo 40 anni di

costituzione della nostra Sezione di Bracciano, un sodalizio che ormai ha

profonde radici e tradizioni all’interno della comunità locale; altresì,

desidero ricordare, che proprio in questo periodo, la AAA di Bracciano ha

compiuto un mandato “ventennale” nel servizio di “Guida Museale”

(multilingua) all’interno dell’adiacente Museo Storico dell’Aeronautica

Militare: servizio sempre svolto con competenza, entusiasmo e

professionalità da un team dei nostri soci.

Ringrazio tutti per la vostra presenza e per l’attenzione che mi avete

voluto dedicare …

Viva l’Aeronautica Militare

Viva l’Italia