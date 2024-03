Il cordoglio di Enrico Panunzi (Pd) per la morte della consigliera regionale Valentina Paterna

“La mia conoscenza con la consigliera regionale Valentina Paterna è stata molto recente, ovvero all’insediamento del Consiglio regionale del Lazio di poco più di un anno fa. Ho così avuto modo d’incontrare una persona sempre sorridente e positiva, anche l’ultima volta che ci siamo salutati qualche settimana fa. Mi colpiva la sua tenace volontà e caparbietà nell’andare avanti, con lo sguardo limpido e rassicurante. La sua presenza discreta era più vistosa di quelle rumorose che oggi attraversano il mondo della politica in generale. Buon viaggio Valentina. Per me rimarrà il ricordo del suo ottimismo, che sapeva infondere in modo gentile e tangibile”.

Enrico Panunzi

Vice presidente del Consiglio regionale del Lazio