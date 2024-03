Il basket di Bracciano ha festeggiato il 25° anniversario con il minibasket

Grande festa ieri pomeriggio, presso il Palaprovincia, in occasione dell’Anniversario dell’ASD Basket di Bracciano, all’insegna dello sport e dello stare insieme.

Il presidente Luciano Cioce, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone dello staff che da oltre 20 anni sono al suo fianco (permanenza cosa alquanto rara) oltre a dare il benvenuto a tutti gli iscritti del Minibasket, grandi e piccoli, accorsi in gran numero accompagnati dai loro genitori.

Questa continuità di permanenza e affetto non fa altro che cementare sempre di più l’unione e la condivisione tra persone che si adoperano nel loro mestiere, mettendo a disposizione degli atleti la loro professionalità acquisita in anni di sport, l’etica morale e quanto necessario per dare ai giovani lo spirito giusto.

Dopo gli esercizi “spettacolo” degli atleti divisi per gruppi, si è passati ai saluti “golosi” con i festeggiamenti e gli Auguri di Buona Pasqua, all’insegna di un grande uovoprodotto dalla Fabrica artigiana di Cioccolata “Il Casale di Spanora” e da oltre 200 uova pasquali regalati a tutti gli iscritti.



A fine manifestazione il Presidente ha condiviso con i presentiun buffet e un brindisi augurale,assicurando la volontà di proseguire, cercando di migliorarsi e dare i giusti valori ed insegnamenti a tanti giovani appassionati e orgogliosi di praticare lo sport e dello stare insieme.

L’agone nuovo, presente alla giornata, ringrazia Luciano Cioce e tutta l’Associazione per la grande passione e del tanto lavoro che necessita per il raggiungimento di tanti risultati positivi. Grazie

Giovanni Furgiuele

Presidente Associazione Culturale L’agone nuovo