Vallepietra, inaugurato il cantiere per la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente comunale

Inaugurato questa mattina alla presenza del Vicesindaco Sanna e del Sindaco di Vallepietra De Santis il cantiere per la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente comunale.

Il progetto si inserisce nelle 63 opere finanziate dal PNRR nell’ambito dei Piani Urbani Integrati (PUI) – Sport e benessere e disabilità. L’obiettivo primario del progetto è quello di recuperare una zona degradata e fornire una nuova opportunità al turismo di Vallepietra.

L’impianto sportivo comunale si trova in prossimità del paese montano della Valle del fiume Aniene in località Il Rio, attualmente presenta forti criticità e non è adatto alla pratica di discipline sportive agonistiche.

Sono previsti interventi per migliorare l’efficientamento energetico sull’impianto di illuminazione e sugli spogliatoi e saranno eliminate le barriere architettoniche per consentire

l’accesso ai disabili. È prevista inoltre un’area giochi per i bambini.

“Con il Sindaco De Angelis abbiamo cooperato congiuntamente per arrivare a questo importante risultato per il Comune di Vallepietra. Efficientamento energetico, nuove strutture sportive, accessibilità degli spazi comuni, abbattimento delle barriere architettoniche, sistemazione delle aree verdi, realizzazione di un campo polivalente sono gli obiettivi principali del progetto di riqualificazione dell’impianto. Con questi interventi il centro sportivo tornerà a disposizione della comunità e sarà a norma per accogliere attività agonistiche e non garantendo piena inclusività per lo svolgimento di pratiche sportive per gli atleti con disabilità. Gli interventi di riqualificazione prevedono un investimento complessivo di 586 mila euro.”

“Questa iniziativa dimostra la capacità di saper ascoltare, collaborare e intervenire concretamente sui territori metropolitani restituendo alle comunità locali un punto di riferimento sportivo e un centro di aggregazione.

L’impianto sportivo polivalente rappresenterà un valore aggiunto per la comunità di Vallepietra migliorando l’offerta turistica già ricca per la presenza di bellezze naturali e artistiche.

Un circolo virtuoso che genera benessere, inclusività e occasioni di crescita e sviluppo con risvolti sociali ed economici reso possibile dall’utilizzo preciso e attento delle risorse economiche provenienti dal PNRR che Città Metropolitana ha saputo far convergere attraverso le fasi di progettazione e predisposizione dei bandi che, ora, entrano nella fase esecutiva con un complesso e attento lavoro.

Un’opportunità straordinaria che abbiamo voluto sostenere per offrire ai nostri territori occasioni di crescita e sviluppo concreti”