“Focus AI la sfida per il futuro”, convegno a palazzo Valentini

Aperto il convegno “FOCUS AI LA SFIDA PER IL FUTURO”, Fastweb e AWS, che si è svolto a Palazzo Valentini, per confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate all’Intelligenza Artificiale, al Cloud, per un futuro digitale più efficiente, innovativo e inclusivo.

“Città metropolitana è impegnata per accompagnare l’introduzione della IA nell’amministrazione pubblica con una policy che metta al centro i collaboratori, in modo che siano protagonisti in questo processo di trasformazione del lavoro. Fondamentale anche il supporto ai Comuni per l’accesso ai fondi europei in tema di digitalizzazione e la collaborazione con le Università diventa strategica per l’impegno nella ricerca dell’Intelligenza artificiale. Investire, in maniera responsabile, in questa nuova tecnologia può aiutarci ad ottimizzare i processi amministrativi e soprattutto la funzionalità dei servizi della P.A. e ridurre il digital divide per offrire alle giovani generazioni un accesso equo e nuove opportunità. Con iniziative mirate nei Comuni metropolitani, stiamo organizzando programmi di formazione anche per persone più anziane per favorire un percorso totalmente inclusivo”.

Alessia Pieretti, Consigliera Delegata Innovazione tecnologica e Transizione digitale Città metropolitana di Roma Capitale.