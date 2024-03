Città metropolitana promette investimenti per “Vian” e “Paciolo”

“Al “Vian” sono stati sostituiti gran parte degli infissi ammalorati si è proceduto con la riqualificazione di una porzione del pavimento della scuola e rifacimento completo del piazzale esterno.

Per quanto riguarda l’altro Istituto scolastico, il “Paciolo”, abbiamo provveduto al rifacimento completo delle coperture, interessate negli anni da copiose infiltrazioni, messa in sicurezza dei cornicioni esterni e la completa ristrutturazione del parcheggio esterno.

Voglio sottolineare che l’investimento totale per questi due Istituti non è sufficiente a colmare tutte le annose problematiche, per cui servirebbe un finanziamento aggiuntivo di circa 3 milioni di euro.

Per questo sono a ribadire quanto già affermato mesi fa assieme al Sindaco Gualtieri, ovvero la necessità che il Governo metta a disposizione della Città metropolitana di Roma, ulteriori fondi Pnrr, per far fronte alle urgenze della messa in sicurezza grave degli istituti superiori di Roma e provincia”. Daniele Parrucci, Consigliere Delegato scuole Città metropolitana di Roma

