A Cerveteri la Multiservizi ricerca un direttore e due farmacisti, pubblicato l’avviso

La Multiservizi Caerite, società municipalizzata del Comune di Cerveteri ha pubblicato due avvisi pubblici con i quali ricerca un Direttore di Farmacia e due farmacisti collaboratori. Entrambi gli avvisi, sono per titoli ed esami e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 13:00 di mercoledì 24 aprile. Per entrambi gli avvisi, la modulistica è disponibile sul sito www.multiservizicaerite.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

“Si tratta di due bandi pubblici medianti i quali vogliamo potenziare il personale delle nostre farmacie comunali, non soltanto per garantire un maggiore servizio alle cinque già esistenti, ma anche in previsione del lavoro che stiamo portando avanti per l’apertura della sesta farmacia comunale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per ogni chiarimento relativo al bando, è possibile contattare la Multiservizi Caerite al numero 0699552659. Gli uffici saranno a disposizione per dare tutte le specifiche di cui si necessita”.