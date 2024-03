Giubileo 2025, Lupoi (Speri): “Nasce Osservatorio Hospitality Impact su sviluppo alberghiero”

“Nasce l’Osservatorio “Hospitality Impact”, un nuovo strumento che permetterà di monitorare l’impatto che l’ospitalità alberghiera avrà sul nostro Paese, in particolare a Roma, in vista del Giubileo 2025. Vogliamo valutare i benefici che può offrire il settore dell’accoglienza, inteso sia come disponibilità alberghiera sia come hub e centro di socializzazione e aggregazione”. Lo ha detto l’architetto romano Francesco Lupoi, partner di Speri SpA, Società di Ingegneria e Architettura, specializzata nella progettazione e realizzazione, intervenendo a Roma all’incontro organizzato da Speri SpA “Hospitality Impact, come Roma si prepara al Giubileo 2025”.



“È fondamentale far comprendere l’importanza del settore ospitalità – ha aggiunto Lupoi – l’Italia vanta un eccezionale patrimonio storico e artistico, che bisogna saper gestire al meglio. Lo sviluppo alberghiero non deve essere considerato solo dal punto di vista del PIL, perché l’hotel è il primo ambassador della città. Un ospite dopo il primo punto di contatto, che sono il porto e l’aeroporto, poi si sposta in hotel e se questa esperienza è stata positiva si avrà una ricaduta di valore sull’immagine del nostro Paese. Il nostro Osservatorio permetterà di evidenziare eccellenze e criticità nell’ambito alberghiero, allo scopo di sostenere il settore con iniziative e proposte”. All’incontro hanno preso parte Davide D’Arcangelo, Speri Venture; Paolo Tedeschi, HSL Hospitality; Giancarlo Brancale, Kerr; Alessandra Sensi, Terme dei Papi; Massimo Faraoni, Invitalia; Sergio Catalano, Investire SGR; Maurizio Grifoni, Fondo Pensione Fon.Te.