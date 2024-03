Ambiente, Pichetto, 4 spot in tv per spiegare il mercato elettrico

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha dichiarato che nell’arco delle prossime tre settimane verranno messi in onda i primi 4 spot da 30 secondi ciascuno per spiegare ai cittadini la fine del mercato tutelato, anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori

“Bene, una buona notizia! Certo, per quanto riguarda il gas, gli spot sono fuori tempo massimo, salvo che per i vulnerabili” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori

“In ogni caso proporremo che uno dei 4 spot sia rivolto solo ai vulnerabili, un secondo spot chiederemo sia diretto a chi è già finito nella placet in deroga per il gas, il terzo sia utilizzato per spiegare le scelte possibili da qui al 1° luglio per la luce e cosa è il Servizio a Tutele Graduali, il quarto sull’uso del Portale Offerte per il confronto delle offerte” conclude Vignola.