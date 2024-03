Roma, ancora sangue sull’asfalto

A Roma un podista è morto, investito da un’auto mentre usciva da Villa Borghese. L’incidente è avvenuto su via Pinciana, a bordo della vettura c’era un romeno di 26 anni che, accompagnato in ospedale per gli esami di rito, è risultato positivo ai test alcolemici. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Identificata la vittima, che era senza documenti al momento del tragico incidente: é un medico specializzando di 37 anni. L’automobilista è stato denunciato.