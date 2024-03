Codice della strada, D’Amato interviene sulla mozione del municipio X

“Bisogna assolutamente fermare la riforma del Codice della Strada. E va esattamente in questa direzione la mozione proposta da Andrea Bozzi di Azione ‘No al Ddl riforma Codice della… strage’ approvata oggi dal Consiglio del Municipio X, che impegna il Sindaco Gualtieri e la giunta a intervenire urgentemente presso il Governo e il Parlamento per fermare questa riforma. Come promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure sono vicino a tutte le associazioni che chiedono maggiore sicurezza, seguendo l’esempio degli altri paesi europei che hanno ottenuto ottimi risultati. Mentre questo Ddl ci allontana sempre di più dall’obiettivo fissato dalle direttive europee di arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.