Panunzi (Pd): “Approvati due emendamenti per stanziare fondi per il premio “Alessio Paternesi” e le iniziative culturali dedicate a Giulia Farnese”

“Abbiamo votato a favore e approvato gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale alla proposta di legge 134/2024 per lo stanziamento dei fondi e per l’istituzione del premio annuale regionale “Alessio Paternesi” e per le attività culturali promozionali per il 500esimo anniversario della morte di Giulia Farnese”. Lo comunica il vice presidente del Consiglio regionale Enrico Panunzi, che esprime la sua soddisfazione. “Vengono messi a disposizione 50mila euro per il premio in ricordo di Alessio Paternesi e altri 50mila euro per le iniziative dedicate a Giulia Farnese – prosegue l’esponente del Partito Democratico -. Voglio ringraziare l’assessore regionale al bilancio Giancarlo Righini, per aver dimostrato attenzione verso il nostro territorio. Il maestro Alessio Paternesi, cui ero legato da profonda stima e amicizia, è stato tra i più importanti e apprezzati artisti della Tuscia, le cui opere sono esposte in tutto il mondo e presenti in molte piazze di grandi città. Questo premio vuole essere un sentito e dovuto omaggio e un riconoscimento alla sua arte. Giulia Farnese, invece, è stata una delle figure più importanti del Rinascimento italiano e un personaggio di assoluto rilievo per la storia del Viterbese, legando il suo nome a vari comuni tra cui Carbognano, Capodimonte e Bomarzo”.