Municipio II, omaggio floreale nel derby femminile di pallavolo all’insegna del fair play

Nella diciottesima giornata del campionato regionale femminile di serie D una bella iniziativa di fair play ha aperto l’incontro del girone A tra Avogadro Parioli e Giro Volley.

Prima del fischio d’inizio di un importante scontro diretto in chiave salvezza, le due società del Municipio II di Roma, che condividono la palestra scolastica della Sede Succursale del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro”, hanno voluto condividere un nobile gesto di sport e amicizia anche al fine di dare un significato concreto alla ricorrenza e alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna.

Al termine del riscaldamento pre-gara, infatti, i rispettivi presidenti si sono recati verso la panchina avversaria per consegnare un omaggio floreale a tutte le giocatrici della squadra opposta. Quindi le due capitane, Elena Nunziati e Francesca Gentili, hanno chiesto spontaneamente all’arbitro di poter scattare una foto con le due squadre schierate insieme prima della tradizionale stretta di mano sotto rete.

All’iniziativa hanno partecipato anche il Delegato allo Sport del Municipio Roma II, Alessandro Cavaliere, e il Fiduciario CONI del Municipio Roma II, Lorenzo D’Ilario. “Iniziative come questa valorizzano gli sforzi enormi che il Municipio II compie ogni giorno per rendere la vita più facile alle associazioni sportive dilettantistiche, che sono il cuore dello sport municipale. Avogadro Parioli e Giro Volley hanno deciso di collaborare e aiutarsi reciprocamente nella ristrutturazione della palestra. Una forma di collaborazione che ha portato beneficio a tutti: alle società, ai giovani e a tutto il territorio”, ha affermato Cavaliere. “La pallavolo è lo sport più praticato in Italia a livello scolastico e la presenza di strutture sportive moderne e attrezzate assume un ruolo centrale nella crescita dei giovani anche al di fuori dell’orario scolastico. La collaborazione tra associazioni sportive dilettantistiche è molto importante per offrire un presidio non solo sportivo ma anche sociale”, ha aggiunto D’Ilario.

Grande anche la soddisfazione espressa da parte dei rispettivi vertici societari. Tra l’altro, a rimarcare ulteriormente l’importanza della collaborazione sportiva, vi è l’esempio stesso della società casalinga, caratterizzata dalla peculiarità di avere due massimi dirigenti proprio in virtù dell’esigenza di rappresentare le anime del Municipio II (“Avogadro” e “Parioli”) che hanno originato il sodalizio.

Così il Presidente Luca Dal Buono: “Con il Giro Volley siamo rivali sul campo ma insieme abbiamo vinto la scommessa di nobilitare questa palestra con una nuova superficie. La ristrutturazione della palestra è stata un grande investimento e siamo felici di aver potuto sostenere questa enorme spesa dividendo i costi”. Alle sue parole ha fatto eco il giovane dirigente ‘avogadrino’ Carlo Ricchi: “Innanzitutto ringraziamo il Fiduciario CONI D’Ilario per aver avuto l’idea di questa iniziativa. È stato un momento importante per valorizzare i lavori di rifacimento della pavimentazione, riaffermare l’amicizia tra le nostre società e ricordare la vicina ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna. Siamo molto soddisfatti della presenza delle istituzioni e della comunità del territorio”.

Tra i presenti anche uno dei soci fondatori di Avogadro, Giampiero Cantarini: “Tornare qui mi ha riportato al tempo in cui facevo parte del consiglio d’istituto e un dirigente scolastico illuminato mi ha coinvolto nella fondazione di un’associazione sportiva che portasse il nome della scuola”.

Queste, invece, le parole di Franco Fronda, Presidente del Giro Volley e Consigliere Fipav Roma: “La collaborazione che esiste nel Municipio II tra società che svolgono le stesse attività sportive è un ‘unicum’ che il più delle volte non si verifica altrove. Questo permette alla nostra utenza e, soprattutto, ai ragazzi del nostro territorio di praticare le discipline sportive che amano. Il merito, ovviamente, va condiviso con la Presidente Francesca Del Bello e con tutta l’amministrazione locale, che non manca mai di esserci vicina e dà sempre grande importanza allo sport di base, che è fondamentale per offrire soluzioni ai problemi delle fasce più giovani della società”.