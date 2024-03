Libri, alle viste l’uscita de “La magica stanza dei divani rossi”

La magica stanza dai divani rossi è un libro che prende come spunto l’esperienza di un percorso di psicoterapia, per condividere l’importanza non solo della cura, ma anche e soprattutto della capacità di prendersi cura.

La storia romanzata, guida alla scoperta delle nostre paure e contemporaneamente delle nostre risorse, e suggerisce la possibilità di ricontattare e riconoscere la magia della vita, come capacità di viverla pienamente, attraversando sia panorami luminosi che stretti cunicoli bui. L’idea è che questo libro possa guidare i lettori, alla scoperta di questa magia che restituisce significati profondi alla nostra esistenza. Una possibilità di viaggiare dentro la propria storia e riconoscersi attraverso quella narrata e perché no, forse trovare anche qualche altro nuovo suggerimento per sciogliere i propri nodi, proprio come fa Chloè.