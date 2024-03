Ladispoli, biblioteca comunale, si presenta il gioco da tavolo Trekking Route

Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale informa che lunedì 18 marzo alle ore 16:30 nella Biblioteca è in programma la presentazione del gioco da tavolo Trekking Route di Maurizio Romano. Si tratta di un gioco che simula un viaggio in cui i giocatori sono i piloti della loro avventura: intraprenderanno infatti un’escursione in un ambiente naturale in cui ognuno di loro dovrà essere abile a scegliere i sentieri giusti e ad ostacolare gli altri escursionisti, costruendo lungo il percorso zattere, ferrate e ponti tibetani. Il gioco è adatto ad un pubblico a partire dagli 8 anni e prevede dai 2 ai 5 giocatori a partita. Sarà presente il creatore del gioco, Maurizio Romano, che dopo una breve presentazione degli elementi e delle regole, coinvolgerà i presenti in una o più simulazioni di partite. L’evento si svolgerà nella Sala Conferenze della Biblioteca, la partecipazione è libera e gratuita.